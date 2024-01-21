منى واصف باكية بعد تكريمها في joy awards: ياريت أمي كانت معي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل joy awards في نسخته الرابعة تكريم النجمة السورية منى واصف، ومنحها جائزة الإنجاز مدى الحياة، على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن في العالم.

وتم عرض فيديو ضم لقطات من أبرز وأهم الأعمال التي شاركت في بطولتها عبر مشوارها الفني، لتصعد بعده وتعلق "راح الكلام مني، على أد ما أنا سعيدة على أد ما أنا حاسة ياريت كانت أمي معي، لأنها كانت زعلانة مني إني ما كملت دراستي، بدي ياها تطلع وتشوفني وتقول يمكن طلع مني شيء".

وتابعت "شكرا على الدعوة وما قدمتموه، اليوم حسيت إن أي شيء عملته وصل، وإذا قدرت أوصل ابتسامة لبعض الناس شيء مليح، إذا مسحت دمعة عن امرأة يكون شيء مليح، إذا مسكت بيد طفل وقلتله اتعلم، نحن نستحق نكون كل شيء شكرا والله يخليلي إياكم".

أقيم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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