إلهام شاهين تهنئ النجم عادل إمام عقب تكريمه في "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين النجم عادل إمام عقب تكريمه في حفل توزيع جوائز "joy award" في نسخته الرابعة والذي أقيم يوم السبت 20 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت إلهام صورة من الحفل تجمعها بـ أولاد الفنان عادل إمام، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصورة: "مبروك جائزة زعيم الفن العربي لنجم نجوم مصر والوطن العربي، الفنان الكبير عادل إمام من "joy award" بنحبك من كل قلبنا، شرفت الفن المصري في كل مكان في العالم".

وأقيم الحفل في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم أبرزهم: عمرو دياب، يسرا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، لبلبة، حسن الرداد، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، أيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، آسر ياسين، إيمي سمير غانم، وليد توفيق.