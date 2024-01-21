تكريم نجوى كرم بـ"جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" في حفل Joy Awards

ميرنا وليد - بيروت - في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في دورته الرابعة 2024، كُرّمت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم بـ"جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" بعد أن أعلنت جورجينا رودريغيز اسمها أمام الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعبر شاشات مجموعة mbc المختلفة.



وأهدت نجوى كرم الجائزة الفخرية الى وطنها لبنان، عبر كلمة مؤثرة ألقتها أمام الحضور بعد استلام الجائزة، وشكرت من خلالها المملكة العربية السعودية ووصفتها بالمملكة العبقرية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل من كان له دور بتنظيم الحفل المذهل وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفته بـ"صاحب الأمانة المؤتمن" وقالت: "من قلبي أشكركم"، وفي الختام قالت نجوى: "اسمحوا لي أن أهدي الجائزة لوطني الحبيب لبنان، لأني غنيت من أجله".

وكانت قد أطلت نجوى كرم في بداية الحفل الأضخم في الشرق الأوسط "JOY AWARDS" عبر السجادة الخزامية. هذا وقد أقيم حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS الرابع 2024 على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو حفل سنوي تقيمه هيئة الترفيه في السعودية لتكريم أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.