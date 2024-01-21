حفلات عمر خيرت في الأسبوع الاخير من يناير

ياسر رشاد - القاهرة -

يلتقي عمر خيرت جمهوره في حفلين غنائيين خلال نهاية الأسبوع الجاري، على أحد مسارح الاوبرا المصرية، وذلك ضمن موسم الحفلات الشتوية المقامة هناك.

موعد حفل عمر خيرت في الأسبوع الاخير من يناير

يقام الحفل يومي 25 و 26 يناير الجاري في 8 مساءً على المسرح الكبير، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

أحيا عمر خيرت حديثًا حفلين غنائيين خلال منتصف ديسمبر من العام الماضي على المسرح الكبير بالأوبرا، بجانب حفله الضخم على مسرح أوبرا دبي والتي شهدت حضور كامل العدد.

معلومات عن مبنى دار الأوبرا



افتتحت دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

يعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

يعود تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

تم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

فقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.