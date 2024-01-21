إلهام شاهين تعلق على ظهور نجاة الصغيرة في حفل "joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن حبها للفنانة نجاة الصغيرة، التي ظهرت في حفل توزيع جوائز "joy awards".

ونشرت إلهام شاهين صورة الفنانة نجاة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" أقوى مفاجأة وأجمل حدث في حفل joy awards هو ظهور نجمة الغناء العربى حبيبة قلبنا الفنانة الرائعة صاحبة التاريخ الفني المشرف نجاة .. بنحبك من كل قلبنا .. أسعدتينا بفنك عمرنا كله .. مبروك تكريمك .. دايما مشرفة مصر والفن المصري".

ومثّل ظهور نجاة الصغيرة مفاجأة كبيرة لكل محبيها، وظهرت على مسرح بكر الشدي، لتقدم أغنيتها الشهيرة "عيون القلب" وسط ترحيب وتصفيق حار من كل الحضور، وذلك بعد عرض فيديو يضم شهادات عنها وصورا من مسيرتها الفنية المميزة.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا قوي".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد عز، يسرا، كريم عبدالعزيز، لبلبة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وليد توفيق.

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