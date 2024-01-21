منى زكي توجه الشكر لـ المستشار تركي آل الشيخ- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونشرت منى مقطع فيديو من حفل توزيع جوائز"joy awards"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا لكل اللي صوتوا ليا، وشكرا زمايلي من كل قلبي، وشكرا لهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ".

شهد حفل توزيع جوائز joy awards في نسخته الرابعة تكريما خاصا لفريق مسلسل "تحت الوصاية" الذي عُرض في رمضان 2023، وحقق نجاحا كبيرا.

وصعد على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، صنّاع المسلسل، وبينهم المخرج محمد شاكر خضير، الكاتب خالد دياب والسيناريست شيرين دياب والنجمة منى زكي، والتي قالت في كلمتها "متأثرة من بداية اليوم بتكريم أستاذ عادل إمام، وبشكر فريق العمل لولاهم مكانش هيكون فيه عمل قوي، بداية من الموضوع لكل حاجة في العمل".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.

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