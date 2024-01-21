31 يناير.. طرح فيلم "التجربة المكسكية" في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حددت الشركة المنتجة لفيلم "التجربة المكسيكية"، طرحه بالسينمات ودور العرض يوم 31 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة إلى أوروبا، حيث يتعرضون للعديد من المواقف والمفارقات، وتتوالى الأحداث.

فيلم "التجربة المكسيكية" من بطولة بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي.

المخرج شادي علي قدم خلال الفترة الماضية أعمالا ناجحة ومتنوعة أبرزها "لف وارجع تاني" بطولة: أحمد فتحي، عايدة رياض، غادة طلعت، شيري عادل، محمد رضوان

كما يعرض له حالا بالسينمات فيلم "كارت شحن" بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، منى جمال، إسماعيل فرغلي

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