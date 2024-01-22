بعد تكريمه في " joy awards" عبدالرحيم كمال: عادل إمام فنان يشرف بلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الكاتب عبدالرحيم كمال، عن شعوره بالفخر، بسبب الحضور الطاغي للفنان الكبير عادل إمام، في حفل توزيع جوائز joy awards، الذي أقيم مساء أمس السبت في الرياض.

عبدالرحيم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "حضور عادل إمام، الطاغي امبارح في مهرجان Joy awards في الرياض رغم تواجده في القاهرة حضور ملوش مثيل".

وتابع كمال: "حاجة تدعو للفخر والسعادة فنان يشرف بلد فعل".

الفنان الكبير عادل إمام تم تكريمه في الحفل وقام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بتقديم جائزة زعيم الفن العربي، إلى نجلي الزعيم المخرج رامي إمام، و الفنان محمد إمام.

وشهد الحفل، عرض رسالة صوتية من الزعيم لحضور الحفل، قال فيها: "أشكركم وكلي إخلاص ومحبة لحضراتكم، ربنا يخلي أيامكم كلها سعادة بحبكم كتير كتير".