دينا الشربيني تنشر صورا من إطلالتها في "JOY AWARDS" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا الشربيني صورًا، خلال حضورها حفل "JOY AWARDS"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الشربيني في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأسود.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "كل حاجة حلوة فيكي، أحلى واحدة، نورتي الحفل، نورتي السعودية، ماشاء الله، جذابة، إيه الجمال دا".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد عز، يسرا، كريم عبدالعزيز، لبلبة، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، وليد توفيق.

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