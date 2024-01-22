مجدي عبدالحليم: الفن مفيهوش جبر خواطر



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفنان مجدي عبدالحليم، عن علاقته بالفنان محمد رمضان، موضحًا أن الأخير وعده بالعمل

وقال مجدي عبدالحليم، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج المنسي، المذاع عبر شاشة قناة هي: مفيش حد بياخد أجره في القطاع الخاص، ممكن آخر دفعة لو بيصور فيلم ولا حاجة تروح عليك.

وتابع: كنت بعمل فيلم الكنز مع محمد رمضان ووعدني إني أشتغل معاه تاني وخلف بوعده، شكله نسي وأنا مش عارف هيفتكر إيه ولا إيه ربنا معاه، والزرق بتاع ربنا ومجدي مش نكرة وموجود دايمًا ومش هيتنسي، لو لينا نصيب نتقابل أنا ومحمد رمضان هنتقابل، وهي كلها توفيق من عند ربنا.

كما كشف عن العمل المسرحي الذي تمنى المشاركة به، قائلًا: عملت مع الفنان سعيد صالح أفلام كانوا بيسموها أفلام المقاولات ميعرفوش يعملوها دلوقتي، واشتغلت معاه مسرح، وكان نفسي أشتغل في مسرحية العيال كبرت.

أما عن أمنيته في الفن، فعلق مجدي عبدالحليم: كان نفسي أحقق النجومية ومحققتهاش لغاية دلوقتي، الإنسان مفتقد ذكائه علشان يكون نجم، والمطبات كانت بسبب إني عندي بجبر خاطر ناس كتير ونسيت نفسي، والفن مافيهوش جبر خواطر.