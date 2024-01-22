أمير عيد يروي قصة بلوغه المتأخر وفصله من المدرسة من قبل والدته

ميرنا وليد - بيروت - صرح الفنان المصري أمير عيد بأنه كان تلميذاً مشاغباً في صغره، الأمر الذي أدى إلى فصله أكثر من مرة من مدارس مختلفة، ومنها احدى المدارس، التي قامت والدته بفصله منها بنفسها، حيث كانت تعمل بها كمدرسة لمادة الرسم.



وروى أمير عيد كواليس تعرضه للفصل المتكرر من المدرسة قائلا : "مرة منهم زوغت مع واحد صاحبي من الحصة، وكان في أتوبيس مدرسة واقف في الحوش، فدورنا الأتوبيس وخبطنا في السور، وده كان أول رفد من المدرسة في أولى إعدادي".

وأضاف : "وفي مرة إترفدت ظلم بعد ما واحد شتمني شتيمة جت في الحتة الحساسة فضربته، وأول يوم رجعت من الرفد ضربته ثاني وإترفدت".

وتابع: "الشتيمة كان فيها تشكيك في رجولتي، لإني كنت أصغر واحد في الدفعة وأصغر منهم بسنة، ولما وصلنا مرحلة البلوغ كلهم بلغوا إلا أنا، وكلهم فجأة صوتهم تخن وبقوا أقوى مني، وأنا صوتي رفيع وبدأت أشك إن عندي حاجة غلط". "في أجازة الصيف الحمد لله صوتي بقى تخين، وأول يوم في المدرسة الولد قال لي إنت كبرت وإتدورت، وفي وسط الحصة مقدرتش أستحمل وضربته وإترفدت".

وكانت تلك التصريحات خلال لقائه مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "كامل العدد - سولد أوت"، عبر قناة CBC