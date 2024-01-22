فاليري أبو شقرا تضع مولودها الثالث… إليكم الصورة الأولى

رُزقت الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة، فاليري ابو شقرا، بمولودها الثالث وذلك بعد ايام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها برفقة ابنَتيها التوأم.

في هذا السياق، نشرت فاليري فيديو عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام ظهر فيه طفلاً حديث الولادة يمسك بيدها ولكن دون ان تكشف عن جنس أو اسم المولود الجديد.

نذكر أن فاليري أبو شقرا سبق وأكدت خبر حملها بمولودها الثالث عبر صور نشرتها مع طفلتَيها التوأم عبر صفحتها على انستغرام، وفيها تظهر ابنتاها البالغتان عامَين وهما تشيران الى بطن والدتهما المنفوخ، فيما وضعت الممثلة يدها على بطنها في إشارة منها الى وجود جنين على الطريق.

وكانت فاليري قد احتفلت بعيدها قبل أيام ووثّقت هذه المناسبة السعيدة، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، حيث نشرت أكثر من صورة لها وهي تحمل قالب حلوى وتطفئ شمعة عيد ميلادها وهي محاطة بطفلتَيها.

تجدر الاشارة الى ان فاليري سجّلت آخر ظهور درامي لها عبر مسلسل “من إلى” الى جانب الممثل السوري قصي خولي، عرضته منصة شاهد في تموز/ يوليو ٢٠٢٢. وفيه جسّدت شخصيّة مختلفة عن نوعيّة الادوار التي لعبتها سابقًا، بحيث دخلت اكثر في عالم الأكشن وحملت سلاحًا ما حرّرها من شخصيّة الفتاة العاشقة الحالمة التي رافقتها في مجمل اعمالها.