اليكم لحظة لقاء ميريام فارس ومحمد عبده في joy awards -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة ميريام فارس من حفل جوائز "joy awards " في المملكة العربية السعودية، ووثّق هذا الفيديو لحظة لقائها بالفنان محمد عبده، اذ سيطر جو الألفة والإحترام بينهما، وقد التقطا الصور التذكارية مع بعضهما.
ونال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وكانت شاركت ميريام فارس مقطع فيديو يظهرها وهي جالسة في الستوديو، وتشرح لمهندس الصوت اللبناني كلمات أغنيتها العراقية "تزلزلها"، التي كتب كلماتها ولحنها يوسف العماني، أما التوزيع الموسيقي فلحسام الدين، والميكس والماستر لـ طيف عادل.
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