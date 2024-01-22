فيديو من الكواليس.. جورج وسوف يشيد بـ عاصي الحلاني: “آه يا عاصي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر الأصداء الإيجابية حول حفل “ليلة صلاح الشرنوبي” الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه وتحت إشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.

ونشر سلطان الطرب جورج وسوف مقط فيديو له خلال متابعته للحفل في الكواليس، حيث كان فارس الغناء العربي عاصي الحلاني يؤدي أغنية “إرضى بالنصيب” على المسرح، وأشاد “وسوف” بأداء الحلاني بعفوية قائلاً: “آه يا عاصي”.

وعلّق جورج وسوف على الفيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: “وهيك صار وراء الكواليس”، ليرد عليه عاصي قائلاً: “نقطة على السطر السلطان جورج وسوف”.

الجدير ذكره أن حفل “ليلة صلاح الشرنوبي” شارك فيه النجوم: أصالة، عاصي الحلاني، راغب علامة، أسماء لمنور، نانسي عجرم، وائل جسار ومحمد الشرنوبي.