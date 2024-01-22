سوسن بدر تعيد أجواء الصعيد لموسم دراما رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت النجمة سوسن بدر رسمياً على بطولة مسلسل الدراما الصعيدي “قلع الحجر” لتخوض به سباق المسلسلات المصرية لشهر رمضان 2024

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب سوسن بدر كل من محمد رياض وعبد العزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ومنى عبد الغني وأيمن الشيوي وأحمد فهيم ولقاء سويدان ومروة عبد المنعم وحمدي عباس، والعمل من تأليف أحمد وفدي آدم، وإخراج حسني صالح.

وستبدأ سوسن بدر تصوير مسلسل “قلع الحجر” فور الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل “حدوتة منسية”، والمقرر عرضه يوم 27 يناير الجاري على شاشة قناة cbc خلال الموسم الشتوي الحالي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث طُرح البرومو الرسمي له منذ يومين.

وأوضحت الفنانة سوسن بدر أن مسلسل “حدوتة منسية” يطرح العديد من القضايا المهمة مثل الهجرة غير الشرعية والفروق الثقافية والاجتماعية ومدى تأثيرها على العلاقات والزواج، مشددة على أن المسلسل يتضمن أحداثاً وقضايا من داخل نسيج المجتمع المصري، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية «سعاد»، والتي تواجه العديد من التحديات لوقوع المسؤولية عليها لميراث أبنائها، ولكن تتوالى الأحداث بالعديد من المفاجآت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث تواجه مصيراً صعباً وتحديات في حياتها بسبب كتابة زوجها لكامل ميراثه لها، ولكنها تتفاجأ بماضٍ أليم يكشر عن أنيابه، ويريد مشاركتها في الميراث، فتزداد حدة الأحداث في تصاعدها.

المسلسل من بطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، عبير صبري، هشام إسماعيل، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، أحمد صيام، وآخرين. من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين في أولى تجاربه الإخراجية.