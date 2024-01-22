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ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية نجوى كرم جالسة الى جانب رجل وسيم في حفل Joy Awards في السعودية وقيل ان هذا الشخص ليس الا زوجها رجل الاعمال الإماراتي عمر الدهماني الذي يحرص على دعمها في كل خطواتها الفنية.
وهذه ليست المرة الأولى التي سظهر فيها عمر الى جانب نجوى كرم في المناسبات الاجتماعية على الرغم من حرصها على عدم التحدث في الموضوع حفاظاً على حياتها الشخصية.
وكانت قد انتشرت اخبار زواجها قبل فترة الا انها لم تعلق وقتها على الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم تتصدر الترند بظهورها مع زوجها الإماراتي - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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