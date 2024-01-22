بعد إعلان نجل عادل إمام اعتزاله.. شقيق “الزعيم” يوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثيرت حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء حول اعتزال الفنان المصري عادل إمام، بعد رحلة عطاء امتدت لأكثر من 6 عقود.

وجاء ذلك، بعد لقاء المخرج رامي إمام، مع الإعلامية ريا أبي راشد، على هامش حفل Joy Awards 2024، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت.

ورد رامي، على سؤال متعلق بالحالة الصحية لعادل إمام، مؤكداً أنه بحالة صحية جيدة، لكنه قرر التفرغ للحياة الأسرية وقضاء كل وقته مع الأحفاد، وهو الأمر الذي جرى تفسيره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن ذلك يُعد إعلان اعتزال “الزعيم”.

ومن جانبه، نفى المنتج عصام إمام، في وسائل إعلام مصرية، ما يُشاع حول اعتزال شقيقه عادل إمام، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة.

وقال: “أنا متفاجئ مما قاله رامي، والزعيم لم يعتزل، وهو بصحة جيدة، ويقضي وقته فعلاً مع أحفاده وبيقرا وزي الفل”.

وكان أحدث ظهور لعادل إمام، في شهر مايو الماضي، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ83، وسط عدد كبير من أصدقائه، أبرزهم يسرا، ولبلبة، وخالد سرحان وآخرين.

وابتعد عادل إمام، عن الساحة الفنية، منذ 4 أعوام تقريباً، فكان آخر عمل فني قدمه، مسلسل “فلانتينو”، والذي عُرض عام 2020، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.