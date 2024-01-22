منى زكي تثير الجدل مجدداً.. “رحلة 404” للكبار فقط وهذا سر تغيير اسم الفيلم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فيلم “رحلة 404” عمل فني جديد، يضع اسم الفنانة المصرية منى زكي في دائرة الاهتمام، إذ أصبحت محط الأنظار مع كل عمل درامي أو سينمائي تقدمه، فمن “أصحاب ولا أعز” إلى “لعبة نيوتن”، و”تحت الوصاية”، لاقت النجمة المصرية، صاحبة التاريخ المتميز، ردود أفعال تراوحت بين الانتقاد والإشادة، فماذا عن فيلمها الجديد “رحلة 404″، الذي أثار الجدل للكثير من الأسباب مع طرح إعلانه؟

ويعد فيلم “رحلة 404” من أحدث الأعمال الفنية السينمائية المصرية، حيث من المقرر طرحه في دور السينما يوم 25 يناير الجاري، وتدور قصته حول “غادة”، التي تستعد للسفر إلى مكة لأداء فريضة الحج، لكنها تتورط في مشكلة طارئة، تتطلب جمع مبلغ كبير من المال، لذلك تضطر إلى العودة إلى أحد الأشخاص من الماضي الملوث.. فكيف ستسير الأمور بين الماضي السيئ، والمستقبل الهادئ؟

تقدم بطولة فيلم “رحلة 404″، مع النجمة منى زكي، كوكبة من الفنانين وضيوف الشرف على رأسهم: محمد ممدوح، ومحمد فراج، وخالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد علاء، وسماء إبراهيم، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وأكدت النجمة منى زكي، في تصريحات صحافية، أن فيلم “رحلة 404” من الأعمال التي كانت تنتظر تقديمها بشدة، حيث عرض عليها منذ عام 2013، وبالتحديد أثناء تصوير مسلسلها “آسيا”، مضيفة أنها وقعت في حب السيناريو والشخصية منذ أول قراءة للفيلم، فالحدوتة تدور خلال 3 أيام فقط، ما يزيد الأحداث تشويقاً وإثارة وجذباً للمشاهد.

أطلت منى زكي على الملصق الدعائي الأول للفيلم، بالحجاب والملابس الطويلة، مع حمل حقيبة سفر، وخلفها طائرة على وشك الإقلاع، وهذا ما أثار الانتباه إلى إطلالتها بالحجاب للمرة الثانية، خاصة أنها أحدثت جدلاً واسعاً، خلال العام الماضي، عندما ظهر الملصق الدعائي للمسلسل الرمضاني “تحت الوصاية”، وكانت ترتدي الحجاب أيضاً.

لذا، توقع الكثيرون أن الفيلم يدور حول شخصية متدينة أو فقيرة، مثلما ظهرت في مسلسل “تحت الوصاية”، لكن أوضحت أسرة المسلسل أن الأحداث غير ذلك تماماً، وعلى المشاهدين رؤية العمل السينمائي أولاً، قبل الحكم عليه من خلال البوستر الدعائي.

وكان فيلم منى زكي الجديد يحمل اسم “القاهرة – مكة”، قبل تغييره إلى “رحلة 404″، وتم تغير الاسم بعد الانتهاء من تصويره بشهور، حيث دخل في أزمة مع إدارة الرقابة على المصنفات المصرية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة، ما أدى إلى سحب عرض الفيلم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثانية، قبل أيام قليلة من انطلاقه.

وفي إطار ذلك، أوضح الناقد المصري طارق الشناوي، في تصريحات صحافية، أنه طالما اعترضت الرقابة المصرية على بعض الملاحظات في الفيلم، وتم طلب تغيير اسمه، فبالتأكيد لديها أسباب لذلك، لافتاً إلى أنه لا يملك الإجابة على الاعتراضات التي واجهها الفيلم، مطالباً المنتج محمد حفظي بتوضيح هذه الأسباب، ولماذا تم تغيير اسم الفيلم.

وصنف فيلم “رحلة 404” للفنانة منى زكي، لمن فوق سن 18 عامًا أو للكبار فقط، ويرجع ذلك التصنيف إلى احتوائه على بعض المشاهد والألفاظ غير اللائقة للأطفال، خاصة في الجزء الذي يتعلق بماضي السيدة، التي تنوي التوبة، وتقرر السفر لأداء فريضة الحج، لكن ماضيها لايزال يطاردها.

وبسبب هذه الوقائع، فسر بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أسباب اعتراض الجهات الرقابية المصرية على بعض أحداث الفيلم، وطلب تغيير اسمه قبل العرض، بالإضافة إلى سحب عرضه من مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية.