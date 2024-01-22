زوجة حلمي بكر تؤكد: غادر القاهرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت السيدة سماح القرشي، زوجة الملحن المصري حلمي بكر، عن تطورات حالته الصحية، بعدما شهدت تدهوراً ملحوظاً في الأيام الماضية، حيث قالت إنه يشعر بتحسن كبير حالياً، على خلاف الفترة الأخيرة.

زوجة حلمي بكر أكّدت في تصريح خاص لصحيفة “النهار” أنّهما غادرا العاصمة المصرية القاهرة منذ أكثر من أسبوعين، إلى محافظة الشرقية، إحدى محافظات الريف المصري، وذلك كي يبتعد من الضغوط النفسية التي كانت سبباً في تدهور حالته الصحية، والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الهادئة، وذلك حسبما نصحها طبيبه الخاص.

أمّا بخصوص أزمتها مع نقيب الموسيقيين، الفنان مصطفى كامل، واتهامه لها بالكذب في ما يخص تصريحاتها حول تقصير النقابة في علاجه ونقله إلى مستشفى سيئ الخدمة، فأكّدت أنها مستمرة في ملاحقته قانونياً.

الملحن حلمي بكر تعرّض لأزمة صحية كبيرة نهاية العام الماضي بسبب واقعة النصب التي تعرّض لها، حيث استولى مدير أعماله على مبلغ مالي كبير من رصيده البنكي، أثناء فترة مرضه الكبيرة التي تعرض لها مطلع العام الماضي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية.

زوجته كشفت في تصريحات تلفزيونية، عن أنه أصبح غير قادر على الحركة، ويلزم الفراش حالياً، كما أنّ طبيبه الخاص نصحها بعلاجها نفسياً داخل المنزل، كي يتمكن جسده من الاستجابة للعلاج، كشفت أيضاً عن أنها لم تحدد ما إذا كان سيُنقل إلى أحد المستشفيات التابعة للجيش لتلقي العلاج اللازم أم لا، مؤكدةً أنه يرفض نقله إلى أي مستشفى بعدما تدهورت صحته داخل المستشفى التابع للنقابة.