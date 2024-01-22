يرفض الاستغناء عنه.. شاهد الفنان محمد عبده يستعرض جواله القديم

وثق مقطع فيديو الفنان محمد عبده وهو يستعرض جواله القديم، خلال لقائه بالأمير عبدالرحمن بن مساعد ونجل رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC.

وظهر الفنان وهو يقف بجوار الأمير والأمير الشاب، لالتقاط الصور التذكارية، قبل أن يستخرج جواله من جيبه ويعرضه للكاميرا.

وبدا الجوال من طراز قديم، حيث كان يحمل علامة نوكيا، وكان باللون الأسود.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم ببساطة الفنان محمد عبده.

وعلق أحد المغردين قائلاً: “هذا الجوال مريح بالله يا أبو نورة”، فيما علق آخر قائلاً: “فنان حقيقي يحب البساطة”.

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