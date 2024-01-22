نبيل الحلفاوي يعلق على إصابة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على إصابة لاعب نادي ليفربول الدولي محمد صلاح في مباراة غانا يوم الخميس الماضي.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه بموقع "x": "عمليا.. عودة صلاح للعلاج في ليفربول قد تزيد من سرعة تعافيه كما أن شبهة الإدعاء لا محل لها لأنه لن يلعب لليفربول حيث أن لعبه معناها تعافيه وتتوجب عودته".

وأضاف: "معنويا.. تعافيه هنا قد يكون أبطأ لكن وجوده مع الفريق مهم للدعم خاصة أنه الكابتن.. كما أنه أهم جماهيريا خاصة في ظل حالة التربص".

وأكد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر لاستكمال علاجه في إنجلترا، بعد إصابته في مباراة غانا، يوم الخميس الماضي.

وقال كلوب: "إذا كان صلاح لائقًا قبل مباراة نهائي كأس الأمم، فربما يعود إلى معسكر منتخب مصر".

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