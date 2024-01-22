عمرو دياب يتصدر تريند "إكس" بعد JOY AWARDS

ياسر رشاد - القاهرة - تصدّر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع «إكس» وذلك بعد ظهوره المبهر في ختام حفل JOY AWARDS الذي أقيم في الرياض.

عمرو دياب يتصدر تريند إكس بسبب JOY AWARDS

وفي مفاجأة غير متوقعة ظهر الهضبة بإطلالة أسطورية ليحيي ختام الحفل الكبير على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل وحفاوة كبيرة من الحضور.

وأحيا الفنان عمرو دياب الحضور والقائمين على الحفل ليكون حسن الختام لليلة شهدت تكريم عدد كبير من الرموز والنجوم في الوطن العربي والعالم.

عمرو دياب في حفل ضخم بالقرية العالمية بدبي

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد أحيا منذ ايام حفلا كبيرا في القرية العالمية بدبي، وحقق الحفل أعلى حضور جماهيري لفنان عربي بالقرية العالمية بدبي ، وتداول رواد مواقع التواصل الجماهيري صور الجماهير الغفيرة التي حضرتك الحفل واصفين اياها بمليونية الهضبة.

على صعيد اخر مازال الفنان عمرو دياب يتصدر قوائم الاعلى استماعا عبر تطبيق انغامي بألبومه الجديد "مكانك" وذلك للاسبوع الثالث على التوالي.

وتألق عمرو دياب فى الحفل وأبهر الحضور والقائمين ليكون حسن الختام لليلة شهدت تكريم عدد كبير من الرموز والنجوم في الوطن العربي والعالم.

وكان شهد حفل joy awards، على خشبة مسرح أبوبكر الشدي بالسعودية، وسط حضور كبير من نجوم العالم، ويقدم الحفل كارمن بصيبص ووسام بريدي.

وقدم المخرج مروان حامد جائزة صناع الترفيه الفخرية، للمخرج الأمريكي زك سنايدر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وضمت قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبدالوهاب.

كما قدم المستشار تركي آل الشيخ جائزة الإنجاز مدى الحياة للفنان السعودي على المدفع، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وتنافس 4 رياضيين على جائزة الرياضي المفضل، وهم؛ سالم الدوسري وعبدالله الربيع، ونواف العقيدي وياسين بونو، وحصد الجائزة الرياضي عبدالله الربيع، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

وقدم المخرج مروان حامد جائزة صناع الترفيه الفخرية، للمخرج الأمريكي زك سنايدر، خلال حفل joy awards، لجائزة صناع الترفيه.

