مناقشة "بيت الخرنفش" للكاتبة مها سالم فى معرض الكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الهيئة العامة للكتاب ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "بيت الخرنفش" للكاتبة مها سالم، عن دار نشر عصير الكتب.

موعد الندوة

وتقام الندوة في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 يناير، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ55.

يدير الندوة الدكتور محمد فتحي، ويشارك في المناقشة الدكتورة فاطمة سيد أحمد، والكاتب الصحفي محمد عبدالله.

تفاصيل الندوة

وتدور أحداث المجموعة القصصية حول قصة حب بين فتاة اسمها "مها" وشاب اسمه "إيهاب"، تنشأ في حي الجمالية العريق في القاهرة في فترة السبعينيات.

حيث تتميز قصة حب "مها" و"إيهاب" بأنها حب حقيقي، مبني على الاحترام والتقدير والصدق؛ فكل منهما يحب الآخر من قلبه، ويحترم مشاعره، ويقدر ظروفه، وتسلط المجموعة القصصية الضوء على القيم والروابط الأسرية في مصر.

كما ترصد المجموعة القصصية بعض التحولات الاجتماعية التي شهدتها مصر في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات.