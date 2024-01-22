شيرين رضا تتصدر بوستر فيلم رحلة "404" وتكشف موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة شيرين رضا بوستر فيلم "رحلة 404"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتصدرت شيرين البوستر بصورتها، وظهرت مرتدية "ماسك" باللون الأحمر، وعلقت: "يعرض في السينمات المصرية يوم 25 يناير، وفي العالم العربي يوم 1 فبراير".

الفيلم كان يحمل اسم القاهرة مكة قبل إعلان تغييره إلى رحلة 404.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول. من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد من خلال شركاتهم فيلم كلينك و لاجونى للإنتاج السينمائي وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاى ميديا للإنتاج الفني والتوزيع. وتوزعه سينمائياً أفلام مصر العالمية داخل مصر و Front Row Filmed Entertainment خارج مصر.

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