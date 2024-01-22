قبل أيام من العرض.. منى زكي تشكر فريق عمل فيلمها "رحلة 404"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة منى زكي الشكر والتحية لفريق عمل أحدث أعمالها السينمائية هذا العام وهو فيلم "رحلة 404" قبل أيام من بدء عرضه بدور العرض السينمائي في مصر يوم 25 يناير الجاري وفي الخليج بدءًا من مطلع شهر فبراير المقبل.

ونشرت "منى" بوسترات منفردة لأبطال الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أحب أوجه الشكر لفريق فيلم رحلة 404 الرائع اللي استمتعت جدًا بالتعاون معاهم، أنا حقيقي حبيت تجربتنا سوا، واستمتعت بيكم ومعاكم وبمواهبكم الجبارة اللي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل، شكرًا لزميلي النجم محمد فراج صاحب الموهبة الكبيرة، واللي قدمنا سوا أعمال ناجحة قبل كده، ويارب الفيلم ده كمان يكون له نفس الحظ من نجاحنا المشترك، وأيضًا زميلي العزيز محمد ممدوح اللي بحب وبحترم فنه وموهبته لأقصى درجة، ووجوده كضيف شرف في الفيلم كان حاجة كبيرة أوي بالنسبة لي وطبعًا النجم الكبير والممثل اللي دايمًا بنستمتع بحضوره خالد الصاوي".

واستكملت: "وطبعًا الممثلة الرائعة شيرين رضا اللي نورت الفيلم بجد والمتميز للغاية محمد علاء، وأكيد كل الشكر للسيناريست الموهوب محمد رجاء اللي كتب نص حقيقي ومختلف وانساني وبابداع حقيقي، وأولًا وأخرًا شكرًا للأستاذ المخرج هاني خليفة على مجهوده وإيمانه بالمشروع وتوجيهاته ورؤيته المهمة دايمًا".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

يذكر أن منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.