هذا ما قاله عبد الرحيم كمال عن عادل إمام

ميرنا وليد - بيروت - كتب المؤلف المصري عبد الرحيم كمال عبر حسابه : " حضور عادل إمام، الطاغي في مهرجان "Joy awards " في الرياض رغم تواجده في القاهرة حضور ملوش مثيل حاجة تدعو للفخر والسعادة فنان يشرف بلد فعلا ".

وقد طمأن المخرج رامي إمام الجمهور عن الحالة الصحية لوالده عادل إمام بعد الشائعات التى تداولت خلال الفترة الأخيرة .

وقال رامي إمام على هامش حضوره حفل توزيع جوائز Joy Awards : "إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية معانا ومع الأحفاد ،هو مع أحفاده طول الوقت.

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