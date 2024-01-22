بالصورة - أول ظهور لـ ياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد طلاقها من الممثل أحمد العوضي، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي مرتدية جاكيت باللون البني مع تسريحة شعر أنيقة وميك آب جذاب.



وقد نفت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الأقاويل التي تتحدث عن خيانة الممثل أحمد العوضي لها والأنباء التي تتحدث عن تورط العوضي في علاقة مع فنانة مصرية أخرى وعلقت قائلة : " أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنين زواج وإنفصالنا شيئ قدري ( مش بإيدنا ) .

وأعلنت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز عن طلاقها من أحمد العوضي يوم أمس عبر حسابها، كما أعلن الممثل أحمد العوضي أيضاً الطلاق.