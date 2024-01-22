وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى يستقبل عبد الحليم وعمر كركلا

ميرنا وليد - بيروت - استقبل معالي وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع الفنان اللبناني عبد الحليم كركلا يرافقه عميد فرقة كركلا الفنان اللبناني عمر كركلا، وتداول و اياهما في شؤون ثقافية و وضعاه في أجواء آخر نشاطات الفرقة خارجياً كما تداول و اياهما في مدى إمكانية مشاركة فرقة كركلا بعمل مسرحي متميّز في فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024.



عبد الحليم كركلا هو موسيقار وراقص لبناني ولد في بعلبك، أسس مسرح كركلا، وهو أول مسرح عربي راقص، ارتبط اسمه واسم فرقته بمهرجانات بعلبك الدوليّة. من أعماله «طلقة نور» 1980، «حلم ليلة شرق» 1990، «الأندلس» 1997، «ألف ليلة وليلة» 2002، «كان يا ما كان» 2012.