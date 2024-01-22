ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد أنور صورة جمعته بزوجته نوران والفنانة المصرية نجاة الصغيرة، وعلق قائلًا: "مع العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة". وظهرت نجاة على كرسي متحرك .

وكانت نجاة الصغيرة قد عادت الي الظهور من جديد بعد غياب أكثر من 20 عاما خلال حفل joy awards 2024، حيث غنت نجاة الصغيرة مقطعا من أغنية "عيون القلب" بنظام البلاي باك، وظهرت عليها علامات التقدم في السن، وعدم القدرة على الوقوف على خشبة المسرح والتحدث للجمهور.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على المسرح لتكريم الفنانة نجاة الصغيرة، وسط تصفيق حار من الحضور مرددين وحشتنيا.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة - أحدث ظهور لـ نجاة الصغيرة بعد حفل Joy awards .. على كرسي متحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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