أحمد الفيشاوي ونسرين طافش من كواليس فيلم "بنقدر ظروفك"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أبطال وصناع فيلم بنقدر ظروفك، انتهاء تصوير جزء كبير من أحداثه في كلوب محمد علي بكورنيش المنيب.

وتضمنت المشاهد التي تم تصويرها آخيرًا، النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

تدور قصة فيلم بنقدر ظروفك حول تساؤل مفاده: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! هل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟!.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

الفيلم بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الفيلم محمد علاء، وبروديوسر إسراء علي، ومدير مشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

كواليس فيلم بنقدر ظروفك

كواليس فيلم بنقدر ظروفك