نبيل الحلفاوي يعلق على مغادرة محمد صلاح المنتخب وهذا ما طلبه من الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على رحيل قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من معسكر المنتخب وسفره إلى إنجلترا لبدء تلقي العلاج بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية بمباراة المنتخب المصري أمام نظيره الغاني والذي تم بالتنسيق بين إدارة نادي ليفربول والمنتخب المصري، وذلك قبل ساعات من مباراة المنتخب المصيرية ضد فريق الرأس الأخضر والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين في تمام العاشرة مساء.

ونشر "الحلفاوي" منشورا عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق قائلا: "أظن من امبارح للنهاردة إن كل اللي عاوز يعلق ويقول رأيه في موضوع صلاح قاله خلاص، مش ان الاوان بقى نركز مع الرجالة اللي عندهم ماتش حاسم النهاردة؟".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر تغريدات عبر حسابه "تويتر" يقوم خلالها بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات.

جدير بالذكر أن أخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بفيلم "تسليم أهالي" بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة دنيا سمير غانم وعرض عام 2022.