ياسمين عبدالعزيز في أحدث ظهور بعد الطلاق.. والجمهور: "هترجعي لأحمد امتى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز الأنظار في أحدث ظهور لها على "انستجرام" منذ إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "ياسمين" بإطلالة أنيقة خلال خضوعها لجلسة تصوير خاصة لصالح إحدى ماركات المجوهرات الشهيرة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "قمر، هترجعي لأحمد امتي، حبيبة الملايين، انتي في حتة تانية والله، طب إيه يا وحش الكون ريحي قلبنا وقولي الخبر كاذب وانتوا مش منفصلين وده مقلب وكده".

وفوجئ متابعو الفنانة ياسمين عبدالعزيز بإعلانها طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد العوضي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين العوضي وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير"، ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة، خاصة بعد قيام عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف بتوقع حدوث انفصال بينهما في حلقتها المثيرة للجدل مع الإعلامي اللبناني نيشان عن توقعاتها لعام 2024، وسط نفي "ياسمين" لهذه الشائعة، إذ ردت وقتها: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى".

وغابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" والذي يعد أولى بطولات العوضي في السينما المصرية وسط شكوك بوجود أزمة بينهما وإبقاء الأمر بعيدًا عن الصحافة والإعلام وكشف "العوضي" عن السبب وراء تغيب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم خلال لقائه مع كاميرا "عرب وود" قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".