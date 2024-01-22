الموسيقار طلال يجمع سعد لمجرد ويسرا محنوش في ديو "عندي فكرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد والفنانة التونسية يسرا محنوش ديو غنائي وكليب جديد بعنوان "عندي فكرة" من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، كلمات رامي العبودي، توزيع جلال الحمداوي، وإشراف عام خالد أبو منذر.

وأعرب الفنان سعد المجرد، في بيان صحفي عن امتنانه بالتعاون مع الموسيقار طلال مؤكدا أنه أبدع كعادته في تقديم لحن مميز بنغمات طربية عصرية متجددة، وتقديم ديو أغنية "عندي فكرة" من ألحانه، واصفاً التجربة بالرائعة أن يغني من ألحان أحد أساطير الموسيقى، مشيراً إلى أنه وقع في غرام الأغنية منذ اللحظة الأولى لسماع كلماتها وألحانها، وانه متفائل بهذا العمل الذي يحمل الطابع الطربي والقيمة الفنية المتميزة.

أما يسرا محنوش أكدت أن ديو "عندي فكرة"، عمل فني رفيع المستوى شعاره الطرب ويحمل بصمة الموسيقار طلال "عمل مميز عامر بالغناء والحب والإحساس، ويحمل رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي ، من خلال كلمات معبرة تحاكي شتى نواحي المشاعر الإنسانية ، وألحان تمس الأحاسيس والذوق الرفيع ورقة النغم بقالب ومضمون مختلف ومتطور" .

وتم تصوير كليب "عندي فكرة" في دبي لمدة 3 أيام من إخراج نويل باسيل.

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