إيرادات الأحد.. "مقسوم" الرابع و"عصابة عظيمة" في المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 21 يناير منافسة بين 9 أفلام، هي: "مقسوم، الملكة، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 2 مليون و642 ألفا و317 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ مليونا و251 ألفا و343 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو

الإسكندراني

احتل المركز الثاني فيلم الإسكندراني، محققا 599 ألفا و760 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 452 ألفا و553 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

مقسوم

وحصل على المركز الرابع فيلم "مقسوم"، محققا 108 آلاف و82 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، هاني خليفة ومحمد شاهين.

شماريخ

وذهب المركز الخامس لفيلم شماريخ، وحقق 84 ألفا و725 جنيها.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عصابة عظيمة

كان المركز السادس من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 70 ألفا و922 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

الملكة

تواجد في المركز السابع فيلم "الملكة"، وبلغ إيراده 52 ألفا و103 جنيهات.

"الملكة" تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار، عارفة عبدالرسول.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز الثامن فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 20 ألفا و87 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز التاسع والأخير، بعد تحقيقه 2742 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

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