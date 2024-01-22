بالفيديو - ريهام حجاج تحتفل بعيد زواجها بطريقة رومانسية

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة المصرية الإيطالية ريهام حجاج بعيد ميلاد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة .

ونشرت ريهام عبر حسابها، مقطع فيديو بصور رومانسية تجمع الثنائي وعلقت عليه قائلة : "كل سنة و أنت حبيبي و طيب و سعيد و متهني و مستور و مرتاح البال يا عمري، ربنا يرضي عنك دايما و يخلليك ليا و لولادك و لحبايبنا و مايحرمناش منك أبدا يا رب".

و أضافت ريهام حجاج "أول عيد ميلاد مع يوسف و چميلة ربنا يحفظهم و يخلليهم...بحبك يا روح قلبي".

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