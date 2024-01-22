بالفيديو - سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه "عندي فكرة " بالتعاون مع يسرا محنوش

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أعماله الغنائية ديو "عندي فكرة"، يجمعه بالفنانة التونسية يسرا محنوش.

وأغنية "عندي فكرة" من كلمات رامي العبودي، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع جلال الحمداوي، و تقول كلماته: "عندي فكره مرة حلوه

‏‎اني وانته نروح سفره

‏‎تجي نسافر للغرام ‏‎لا تفكر يلا بينا

‏‎نعيشك بعيشه زوينا ‏‎اسويلك روحي خيمه

‏‎ونترك الدنيا القديمه

‏‎شرايك بقلبي تنام ‏‎لاتفكر يلا بينا

‏‎نعيشك ابعيشه زوينا" و تعد أغنية "عندي فكرة" أولى أغاني سعد لمجرد في العام الجديد 2024، بعد أغنية "أش أخبارك" .



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