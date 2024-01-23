فيديو لـ ردة فعل أنغام بعد مرور طليقها أحمد عز أمامها في Joy Awards يتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - التقط فيديو للفنانة المصرية أنغام خلال جلوسها على مقعدها في حفل Joy Awards الذي تم السبت الماضي وتواجد فيه عدد كبير من النجوم منهم طليقها الممثل المصري أحمد عز.

وظهرت ردة فعل أنغام في الفيديو بعد مروره امامها للصعود الى المسرح وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذه اللقطة وكيف تصرفت أنغام بلامبالاة خلال ظهوره أمامها.

يذكر أن الفنانة أصالة كانت أعلنت مصالحتها مع أنغام بعد فترة خلاف وتشاركت معها الجائزة التي حصلت عليها عن فئة أفضل فنانة عربية في الحفل.