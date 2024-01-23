فرح بيطار تخوض تجربة تقديم البرامج مع جاد بو كرم وأنطوني حموي

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحها الكبير في عالم التمثيل وخوضها تجارب درامية مهمة طوال سنوات، تخوض الممثلة اللبنانية فرح بيطار تجربة جديدة في عالم التلفزيون حيث أطلت مساء أمس الاثنين كل على شاشة الـ MTV من خلال برنامج "عن جد" لتشارك في تقديمه الى جانب مقدمه الأساسي جاد بو كرم والكوميدي انطوني حموي.



ومن جهتها عبّرت فرح عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة الجديدة وقالت: "التقديم كان شغفي منذ الطفولة وواحد من أحلامي التي لطالما تمنيت تحقيقها وها أنا اليوم أخطو أولى خطواتي في هذا العالم من خلال برنامج "عن جد" إلى جانب جاد بو كرم وانطوني حموي ومع فريق عمل رائع ومحترف وعلى شاشة مهمة مثل الـMTV." وعن أصداء الحلقة الاولى قالت: "أصداء الحلقة الاولى فقد كانت إيجابية وأنا سعيدة جداً من الرسائل والتعليقات الهائلة التي وصلتني، وأدعو الجميع لمتابعة حلقات البرنامج دون توقف."

في إطار التمثيل، تستعد فرح بيطار لتصوير عمل درامي جديد.