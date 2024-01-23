ياسمين عبد العزيز تحدث ضجّة بظهورها الأوّل بعد انفصالها عن العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة من أحدث ظهور لها بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، أثارت بها الجدل بعد أن علقت عليها بثلاثة رموز قلب وخاتم خطوبة وجوهرة، الأمر الذي أشعل التعليقات بين جمهورها متسائلين عما تقصده بهذه الرموز، خاصة أنها مازالت تحتفظ بصورها وفيديوهاتها مع العوضي.

وجاءت صورة ياسمين بعد ساعات من توقع جديد لعالمة الفلك ليلى عبد اللطيف خلال استضافتها في برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، والذي كشفت فيه عن توقع جديد للنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد طلاقها من النجم أحمد العوضي في الأيام الماضية، وهو ما توقعته لها في وقت سابق.

وقالت ليلى: “توقعي للفنانة ياسمين عبد العزيز إني لا أراها تستمر في حياتها لوحدها، وأشوفها في زواج وماسكة طفل أو طفلة في إيدها عندها في البيت، كيف العلم عند الله”.

ورداً على سؤال هل ستعود إلى أحمد العوضي، قالت: “إحساسي بيقول إن الحب هيرجع يدق بابها، ياسمين عبد العزيز إنسانة حساسة متقدرش تعيش بدون عاطفة”.