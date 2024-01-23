ليلى علوي توجه رسالة لـ إسعاد يونس بعد حصدها جائزة الإنجاز بحفل"joy awards"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ليلى علوي، الفنانة والإعلامية القديرة إسعاد يونس بحصولها على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل "joy awards"، السبت الماضي في السعودية.

ونشرت ليلى، صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ببارك لصاحبة السعادة الصديقة الغالية إسعاد يونس على جائزة الإنجاز مدى الحياة هي جائزة مستحقة لسيدة قضت عمرها كله لخدمة وصناعة الفن".

وقالت إسعاد عقب استلامها التكريم على مسرح بكر الشدي: "فخورة جدا وجيت من مصر عشان أفرح بيكم وليكم، وأفخر بالنهضة والحضارة اللي في الوطن الشقيق، ولازم نتحد عشان نثبت إننا نستحق نكون من البلدان العظيمة".

يذكر أن، حفل "JOY AWARDS"، أقيم السبت الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بتنظيم الهيئة العامة للترفيه ويرأسها المستشار تركي آل الشيخ، ومجموعة MBC.

ويشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة.

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