هنا الزاهد في رسالة غامضة: "اللهم باعد بيننا وبين الاكتئاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة هنا الزاهد، رسالة غامضة أمام متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت هنا، نشر تدوينة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "اللهم باعد بيننا وبين الاكتئاب والشدائد والخيبات، وكل ما يهزم النفس يا الله".

وحرصت هنا الزاهد، مؤخرا على حضور حفل جوائز "joy awards" بالرياض الذي أقيم السبت الماضي.

وانفصلت هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

وأعلنت هنا، خبر الانفصال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".