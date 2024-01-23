جوزيف عطية يروج لأحدث أعماله الغنائية " حضر حالك ”

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ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، البوستر الرسمي لأحدث أعماله الغنائية “ حضر حالك ”، مروجاً لها عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي، الأغنية باللهجة اللبنانية و من كلمات عادل رفول و ألحان و توزيع وسيم بستاني.
يذكر أن أحدث أعمال جوزيف عطية هي أغنية “كون” وهي من الأغاني الرومانسية .
و تعاون جوزيف في أغنيته “كون” مع الشاعر رامي شلهوب و الملحن جمال ياسين و رامي شلهوب، فيما عاد التوزيع لجمال ياسين، أما الفيديو كليب فقد حمل توقيع المخرج سامي بساط.
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