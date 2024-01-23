جوزيف عطية يروج لأحدث أعماله الغنائية " حضر حالك ”

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني جوزيف عطية، البوستر الرسمي لأحدث أعماله الغنائية “ حضر حالك ”، مروجاً لها عبر أحدث منشور له بحسابه الرسمي، الأغنية باللهجة اللبنانية و من كلمات عادل رفول و ألحان و توزيع وسيم بستاني.



يذكر أن أحدث أعمال جوزيف عطية هي أغنية “كون” وهي من الأغاني الرومانسية .

و تعاون جوزيف في أغنيته “كون” مع الشاعر رامي شلهوب و الملحن جمال ياسين و رامي شلهوب، فيما عاد التوزيع لجمال ياسين، أما الفيديو كليب فقد حمل توقيع المخرج سامي بساط.