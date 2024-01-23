راغب علامة في صورة ملفتة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة تظهر الفنان اللبناني راغب علامة وهو يلتقط صورة إلى جانب صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وعبر راغب في الصورة عن محبته للأمير محمد بن سلمان من خلال رسم إشارة القلب بيديه.

هذه الصورة نشرها راغب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب تعليقاً:"اذا احبّ الله شعباً اهداه قيادة عظيمة، هنيئاً للمملكة وشعبها وضيوفها كل هذا التطور والإزدهار والتقدّم والرؤيا العظيمة لقيادة عظيمة".

وكان قد تواجد علامة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه أو Joy Awards 2024 الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك علامة في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي صورة من إطلالته في الحفل وأرفقها بتعليق تضمن وسمَي :"راغب علامة و Joy Awards".



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