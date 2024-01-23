مشهد أكشن يُدخل أحمد العوضي المستشفى.. مصدر مقرب يكشف تطورات أزمتة الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي قلق محبيه وجمهوره بعدما تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أنه يمر بأزمة صحية طارئة منذ أيام والتي استدعت احتجازه في المستشفى.

وتكهن بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي أن الأزمة الصحية التي يمر بها أحمد العوضي نتيجة طلاقه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعدما انفصلا بشكل رسمي منذ أيام قليلة .

العوضي بخير ويغادر المستشفى غدًا

كشف مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي لـ"الخليج 365" تفاصيل حالته الصحية، قائلًا: "الفنان بخير وحالته في تحسن ومقرر أن يغادر المستشفى غدًا الأربعاء".

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد العوضي

وتحدث المصدر عن سبب الحالة الصحية للفنان التي استدعت دخوله المستشفى، وقال: "أحمد العوضي كان يواصل تصوير مسلسله الرمضاني حق عرب، وخلال تصويره مشهد أكشن أصيب باختناق نتيجة استنشاق كمية كبيرة من غاز سام، ولكن الحمد لله هو حاليًا بخير ويشعر أنه أفضل".

أحمد العوضي

أحمد العوضي في المستشفى بسبب أزمة صحية طارئة

تعرض الفنان أحمد العوضي، لأزمة صحية مفاجئة استدعت دخوله المستشفى، وذلك حسبما أعلن السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل حق عرب.

وكتب محمود حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

مؤلف حق عرب يكشف الأزمة الصحية لأحمد العوضي

طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وكان أحمد العوضي، أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد زواج دام 4 سنوات، إذ كتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وبيننا وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

أحمد العوضي يدخل السباق الرمضاني المقبل 2024 بـ حق عرب

بدأ أحمد العوضي منذ أسابيع قليلة، تصوير مشاهده في مسلسل حق عرب، الدي مقرر أن يشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يتعرض بطل العمل للعديد من المغامرات خلال أحداث العمل ويحاول أن يخرج منها بجانب قصة عاطيفية.

ويشارك في مسلسل حق عرب بجانب الفنان أحمد العوضي مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب الفنان أحمد العوضي، ومن بينهم الفنان رياض الخولي، وميرهان حسين، وليد فواز، وفاء عامر.

أحمد العوضي

آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد العوضي

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “ضرب نار”، وشاركه البطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

ويجمع "ضرب نار" عدد كبير من النجوم ومن بينهم ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، هدى الإتربى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله محمود، وسهير المرشى، وإخراج مصطفى فكري، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

مسلسل ضرب نار

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

آخر الأعمال السينمائية للعوضي

ينافس أحمد العوضي بفيلم سينمائي جديد بعنوان «الإسكندراني»، محققًا من خلاله مكاسب مالية ضخمة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

قصة وأبطال فيلم الإسكندراني

تدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول بكر ويجسد شخصيته (أحمد العوضى)، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في إطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

يشارك في بطولة فيلم "الإسكندرانى" عدد من النجوم، وهم: أحمد العوضي، زينة، حسين فهمى، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف .

العوضي

معلومات عن الإسكندراني بطل مسلسل حق عرب

الفنان أحمد العوضي، ممثل مصري، ولد و تربى و نشأ في حي عين شمس, تخرج من كلية التجارة بجامعة حلوان في عام 2006.

اكتشفه الفنان (نور الشريف) وقدمه ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة في مسلسل (ماتخافوش) 2009، (الدالي ج3) 2011، كما شارك في مسلسلات (ميراث الريح) 2013، و(السبع وصايا) 2014.