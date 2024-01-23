محمد إمام يعود الى القاهرة بعد مشاركته في حفل"Joy Awards" بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الفنان محمد عادل إمام، عن عودته إلى القاهرة، قادما من السعودية عقب حضور حفل توزيع جوائز"Joy Awards".

ونشر إمام، صوره له برفقة شقيقه المخرج رامي إمام والفنان محمد عبد الرحمن وحمدي الميرغني، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العودة الى القاهرة".

وكان محمد إمام، أعلن خوضه موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "كوبرا" ويعرض على قنوات MBC، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "توكلنا على الله.. مسلسل كوبرا.. رمضان ٢٠٢٤ إن شاء الله، تأليف: أحمد أبو زيد، إخراج: أحمد شفيق، على قنوات MBC".

تأتي عودة محمد عادل إمام للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، حيث كانت آخر مشاركاته في دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل "النمر".

ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالإثارة والتشويق، حول شاب صعيدي يهرب إلى القاهرة، ويتعرض لحادث يفقده الذاكرة، فيهتم به أهل الصاغة، ويحاول التسطر والتنكر في أكثر من شخصية حتى لا يعثر عليه أحد.مسلسل "النمر" بطولة محمد عادل إمام وهنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وحجاج عبدالعظيم، وعدد من الفنانين، ومن إخراج شيرين عادل.

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