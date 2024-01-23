ويجز يعلق على سفر محمد صلاح لإنجلترا للعلاج بعد اصابته بمباراة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق مطرب الراب ويجز، على الأنباء التي ترددت حول سفر لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الدولي محمد صلاح إلى إنجلترا بعد إصابته في مباراة غانا.

وكتب ويجز، عبر حسابه الرسمي بموقع "x": "محمد صلاح حر نفسه، أنا نفسي منتخب مصر ياخد الكأس، باللي مستني الفرصة وعايز يلعب، ضغط الناس علي الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية، سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا، يكون صريح أحسن ما ينافقكوا عشان خايف من المجتمع".

وكان الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول أكد مغادرة صلاح معسكر منتخب مصر لاستكمال علاجه في إنجلترا، بعد إصابته في مباراة غانا، يوم الخميس الماضي.

وقال كلوب: "إذا كان صلاح لائقًا قبل مباراة نهائي كأس الأمم، فربما يعود إلى معسكر منتخب مصر".

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