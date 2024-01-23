ليلة من شعبيات الزمن الجميل على مسرح أوبرا إسكندرية.. الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا بعنوان " شعبيات الزمن الجميل" لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية والتراث

موعد حفل شعبيات الزمن الجميل في أوبرا إسكندرية

يقام الحفل بقيادة المايسترو محب فؤاد وذلك في الثامنة مساء الخميس 25 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التى أبدعها كبار الملحنين منها هوا يا هوا - طاير يا هوا - عدوية لـ بليغ حمدي ، تمر حنه - بيت العز - من حبي فيك يا جاري لـ محمد الموجي ، بتسأل ليه عليا لـ فؤاد حلمي ، ع الحلوة والمرة - لما رمتنا العين لـ محمود الشريف ، من بحري وبنحبوه لـ عبد العزيز محمود ، الناس المغرمين لـ كمال الطويل ، في قلبي غرام لـ عبد العظيم محمد ويا زايد في الحلاوة لـ عزت عوض الله .. أداء أمير الرفاعى ، كريم زيدان ، السيد وهب الله ، احمد رجب ، هايدى الجندى ، يمنى حسن ، فاطمه زين وهبه اسماعيل.

يذكر أن فرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى تاسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من انشطة الاوبرا المتنوعة.

نبذة عن مبنى دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.