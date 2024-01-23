للأسبوع الثاني.. The Beekeeper يحتفظ بصدارة شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل فيلم الحركة والإثارة الأميركي The Beekeeper، تصدر شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 2.5 مليون ريال (683.5 ألف دولار أميركي) لـ38.3 ألف تذكرة مباعة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين 7.96 مليون ريال (2.12 مليون دولار) بواقع 127.3 ألف تذكرة مباعة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.

ويحتفظ فيلم “أبو نسب” بطولة محمد عادل إمام، بالمركز الثاني، بعد أن حقق هذا الأسبوع 1.2 مليون ريال (321.5 ألف دولار)، ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 4 أسابيع، 13.3 مليون ريال (3.56 مليون دولار) لـ246 ألف تذكرة تقريباً.

ويتنافس على صدارة شباك التذاكر السعودي، 37 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، وشهدت هذه الأعمال إقبالاً جماهيرياً على مدار الأسبوع الماضي، لتُحقق 8.3 مليون ريال (2.2 مليون دولار) بواقع 144.2 ألف تذكرة مباعة.

وفي أسبوعه الأول هناك، جاء فيلم No Way Up، بالمركز الثالث، محققاً مليون ريال تقريباً (268.6 ألف دولار)، لـ18.3 ألف تذكرة، لاحقه الفيلم السعودي “مندوب الليل”، للمخرج علي الكلثمي، فقد حقق 533 ألف ريال (142.1 ألف دولار)، 10.3 آلاف تذكرة، لينجح في تحقيق إيرادات ضخمة على مدار الـ6 أسابيع الماضية، بلغت 24.4 مليون ريال (6.5 مليون دولار) لـ488.1 ألف تذكرة مباعة.

ويحتفظ فيلم Wonka، إخراج بول كينج، بالمركز الخامس، إذ حقق 432 ألف ريال تقريباً (115.1 ألف دولار)، لـ8 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ6 أسابيع الأخيرة، 9.9 مليون ريال (2.65 مليون دولار)، لـ186.4 ألف تذكرة، وتراجع الفيلم الكوميدي “أنا وابن خالتي” بطولة بيومي فؤاد، إلى المركز السادس، بعد تحقيقه 422.9 ألف ريال (112.7 ألف دولار)، ليحقق طوال الأسبوعين الماضيين 1.87 مليون ريال (499.7 ألف دولار)، لـ187.4 ألف تذكرة.

ويحتفظ الفيلم السعودي “حوجن” إخراج ياسر الياسري، بالمركز السابع، بعدما حقق 67.7 ألف ريال (18 ألف دولار) لـ5.6 آلاف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه طوال الـ3 أسابيع الماضية، 3.2 مليون ريال (872.4 ألف دولار)، لـ67.7 ألف تذكرة مباعة.

وفي أول أسبوع عرض له هناك، جاء فيلم “مقسوم” بطولة ليلى علوي، في المركز الثامن، محققاً 297.4 ألف ريال (79.3 ألف دولار)، لـ4.8 آلاف تذكرة، لاحقه فيلم الرعب الأميركي Night swim، الذي تراجع إلى المركز التاسع، محققاً 187 ألف ريال (49.8 ألف دولار)، لـ3.5 آلاف تذكرة، ليأتي إجمالي الإيرادات الذي حققها منذ طرحه قبل 3 أسابيع، 3.5 مليون ريال (936.5 ألف دولار)، لـ70.7 ألف تذكرة.

وجاء فيلم “عصابة عظيمة” بطولة إسعاد يونس، في المركز العاشر، محققاً 138.3 ألف ريال (36.9 ألف دولار) لـ2.8 ألف تذكرة، ليحقق على مدار الـ3 أسابيع الأخيرة، مليوني ريال تقريباً (549.7 ألف دولار) لـ43.5 ألف تذكرة مباعة.

وتستقبل دور العرض السعودية، 6 أفلام جديدة مع نهاية الأسبوع الجاري، يغلب عليها التنوع ما بين العربي والأجنبي، وهي: فيلم الإثارة والرعب الأميركي؟ Mother, May I، وBad Connection، والأنيميشن Strawberry Cake، كما سيُعرض فيلم الخيال العلمي السعودي “أمس بعد بكرة”، بجانب الفيلمين المصريين “التجربة المكسيكية” بطولة عمرو عبد الجليل، و”الملكة” لهالة صدقي.