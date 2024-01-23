بعد عقدين على اغتياله.. قضية مقتل جام ماستر جاي تعود إلى الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت في نيويورك، الاثنين، محاكمة في قضية مقتل جام ماستر جاي، المؤسس المشارك للثلاثي الشهير Run-DMC، الذي قضى بالرصاص في عام 2002 في المدينة الأميركية الكبرى.

ومثل رجلين، هما رونالد واشنطن (59 عاماً) وكارل جوردان جونيور (40 عاماً)، المشتبه في أن أحدهما مطلق النار، أمام محكمة فدرالية في نيويورك، خلال المحاكمة التي بدأت الاثنين باختيار أعضاء هيئة المحلفين قبل النظر في القضية.

ويُحاكَم كلاهما بتهمة قتل منسق الأغاني بالرصاص في 30 أكتوبر 2002، داخل استوديو التسجيل الخاص به في حي كوينز، حيث تشكلت فرقة Run-DMC في أوائل ثمانينات القرن العشرين.

وأثارت وفاة الفنان، عن عمر يناهز 37 عاما، وهو أب لثلاثة أبناء، تأثراً كبيراً في عالم الهيب هوب، وأعادت إلى الأذهان حادثة القتل العنيفة لعملاقين آخرين هما توباك شاكور، الذي اغتيل في لاس فيجاس عام 1996، و The Notorious BIG الذي قُتل في لوس أنجلوس عام 1997.

وكانت جنازته في كاتدرائية آلن مهيبة، إذ جمعت نخبة مغني الراب الأميركيين في ذلك الوقت، بحضور آلاف الأشخاص.

وفيما كانت موسيقى الهيب هوب قد حققت نجاحاتها الأولى حينها، تُعتبر Run-DMC على نطاق واسع بأنها إحدى الفرق الرئيسية الأولى لهذه الحركة الثقافية، التي أصبحت مهيمنة في جميع أنحاء العالم، والتي احتُفل العام الماضي بذكرى 50 عاماً على انطلاقها، في أغسطس 1973، في برونكس، وهي منطقة أخرى في نيويورك.

مع أغنياتها الناجحة It’s like that، أو It’s Tricky وألبوماتها الأولى Run-DMC سنة 1984 و King of Rock سنة 1985، وRaising Hell سنة 1986، طبع هذا الثلاثي أيضاً مرحلة الانتقال إلى مدرسة جديدة للهيب هوب، مع تطعيمها بمزيد من نغمات الروك والنصوص السياسية.

وقد ظلت نسخة الفرقة لأغنية إيروسميث Walk This Way، في دويتو مع فرقة الروك هذه، إحدى أشهر الأغنيات في تاريخها. كما أن أغنية My Adidas التي جسدت تعاون الفرقة مع العلامة التجارية الشهيرة للأحذية الرياضية، أول عمل في تاريخ طويل من الشراكات بين نجوم الهيب هوب وماركات الملابس الرياضية.

وظلت ملابسات جريمة قتل جام ماستر جاي، مكتشف المواهب وأحد رموز الهيب هوب، من دون حل منذ عقدين من الزمن، قبل إعلان المدعين العامين في أغسطس 2022 عن لائحة اتهامية ضد رونالد واشنطن وكارل جوردان جونيور، اللذين تمت محاكمتهما أيضاً بتهمة تهريب المخدرات.

وفقاً لنظريتهما، كان الدافع وراء جريمة القتل مشاجرة بين رونالد واشنطن وجام ماستر جاي، واسمه الحقيقي جيسون وليام ميزل، حول إعادة بيع كيلوغرامات من الكوكايين.

وتم توجيه الاتهام للمشتبه به الثالث، جاي براينت، في مايو 2023، لكن سيُحَاكَم بشكل منفصل، وفي وقت لاحق.