عزيز الشافعي يهاجم منتقدي محمد صلاح: "أشباه لاعبين وأشباه محللين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي منتقدي قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تصدره مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب إصابته في مباراة غانا التي أدت إلى غيابه عن المباريات المقبلة للمنتخب المصري ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في الكوت ديفوار.

ودافع "الشافعي" عن "صلاح" ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "فعلا أشباه محترفين و أشباه لاعبين وأشباه محللين بقالهم يومين بيتهموا أهم لاعب كرة قدم في تاريخ مصر بالهرب/ وتسببوا في خداع قطاع كبير من الجمهور للأسف، الراجل ده مصري أصيل ونموذج مشرف، واللي عمله لبلده لا حد عمله ولا سهل حد تاني يعمله، بس آفة حارتنا النسيان على رأي الأديب العالمي المصري نجيب محفوظ".

وكان الظهور الاخير لـ عزيز الشافعي بكواليس حفل "روائع الشرنوبي" بالمملكة العربية السعودية الذي أقيم تكريمًا لمسيرة الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي وسط نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.

وشارك "الشافعي" مؤخرًا في تلحين عدد من العروض المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض" أبرزها مسرحية "السندباد" بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن عزيز الشافعي شارك بتلحين أغاني أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي والتي تلقي نجاحًا ونسب استماع مرتفعة على المنصات المختلفة أبرزهم النجم عمرو دياب.

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